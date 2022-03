Prázdninovú lyžovačku si po roku užili lyžiari aj v Bachledovej doline

Na snímke lyžiari čakajú na lanovku z Jezerska v Bachledovej doline v Ždiari v sobotu 12. marca 2022. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Ždiar 12. marca (TASR) – Tento víkend končia na Slovensku jarné prázdniny, čo mnoho lyžiarov využilo na jarnú lyžovačku. V Bachledovej doline si mohli užiť slnečné počasie i dostatok snehu.povedala pre TASR Andrea, ktorá prišla do Belianskych Tatier spolu s rodinou.Je podľa nej vidieť, že do strediska v posledných rokoch investovali nemálo zdrojov a okrem lyžiarov si tam na svoje prídu aj peší turisti, či skialpinisti. Na svahoch bolo vidieť najmä rodiny s deťmi, mnohí z opýtaných si stredisko vybrali aj pre možnosť lyžovať na ľahších tratiach.zhodnotil 9-ročný Filip, ktorý bol na svahu s kamarátmi a súrodencami.Soňa Mancošová z Piešťan prišla do Bachledovej doliny lyžovať prvýkrát s manželom a 6-ročnou dcérou. Ocenila najmä krásne výhľady na Belianske Tatry i Pieniny.skonštatovala.Vlani sa na Slovensku pre pandémiu lyžovať nedalo, stredisko tak v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi hodnotí obdobie jarných prázdnin pozitívne.uviedol pre TASR Michal Rusiňák z oddelenia marketingu.Dodal, že návštevnosť bola trochu nižšia ako pred pandémiou, prevládali domáci klienti, najväčší výpadok zaznamenali medzi návštevníkmi z Poľska. Tam ešte stále pretrvávajú obavy z často meniacich sa prísnych opatrení.uzatvára Rusiňák.