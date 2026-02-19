< sekcia Regióny
PRÁZDNINY: Autobusy na Liptove i Orave pôjdu podľa zmeneného režimu
V sobotu 21. februára a 28. februára budú autobusy jazdiť tak ako každú sobotu. V nedeľu 22. februára a 29. februára vypraví dopravca regionálne spoje ako v nedeľu a vo sviatok.
Autor TASR
Dolný Kubín 19. februára (TASR) - Počas jarných prázdnin v Žilinskom samosprávnom kraji (23. - 27. 2.) budú spoje regionálnej autobusovej dopravy na Orave a Liptove a mestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne premávať v režime školských prázdnin. Ako TASR informovali z prepravnej spoločnosti, prázdninové spoje sú označené v platných cestovných poriadkoch.
„Počas školských prázdnin menej cestujúcich využíva ranné i popoludňajšie spoje. Cestovné poriadky sa tomu prispôsobujú, aby sa zachovalo plynulé a efektívne fungovanie regionálnej aj mestskej autobusovej dopravy. Odporúčame preto našim cestujúcim, aby si overili, že spoje, ktoré zvyčajne využívajú, premávajú aj cez prázdniny,“ upozornil hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
V sobotu 21. februára a 28. februára budú autobusy jazdiť tak ako každú sobotu. V nedeľu 22. februára a 29. februára vypraví dopravca regionálne spoje ako v nedeľu a vo sviatok.
„Počas školských prázdnin menej cestujúcich využíva ranné i popoludňajšie spoje. Cestovné poriadky sa tomu prispôsobujú, aby sa zachovalo plynulé a efektívne fungovanie regionálnej aj mestskej autobusovej dopravy. Odporúčame preto našim cestujúcim, aby si overili, že spoje, ktoré zvyčajne využívajú, premávajú aj cez prázdniny,“ upozornil hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
V sobotu 21. februára a 28. februára budú autobusy jazdiť tak ako každú sobotu. V nedeľu 22. februára a 29. februára vypraví dopravca regionálne spoje ako v nedeľu a vo sviatok.