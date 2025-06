Prázdniny na Liptove odštartovali

Liptovský Mikuláš 30. júna (OTS) - Jednou z nich bude Demänovská dolina – Jasná. Tam uplynulý víkend spustili sériu podujatí Leto pod Chopkom. Už najbližší víkend čaká na návštevníkov grilovačka, letné kino, salaš s ovečkami aj detský festival ZA7HORAMi na Bielej púti.Jasná patrí v zime k najobľúbenejším cieľom dovolenkárov na Slovensku. Toto leto Chopok ožije aj v lete. V spolupráci strediska s obcou Demänovská Dolina a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV čaká Jasnú najbohatší program podujatí v histórii letných prevádzok. Návštevníkov tu nečakajú už len atraktívne turistické trasy a prírodné scenérie, komfortné jazdy lanovkami, ale aj rekordné množstvo podujatí, ktoré oživia každý výlet, predĺžený víkend či rodinnú dovolenku.Foto: ZA7HORAMILeto pod Chopkom je program vhodný pre malých aj veľkých. Fantastické grilovačky, letné kino, miešané drinky aj podujatie ZA7HORAMi na Bielej púti už túto sobotu 5. júla. Uplynulý víkend rozprávkový festival prilákal na Liptov až 13 500 návštevníkov. Cez nadchádzajúci víkend rodinný, rozprávkový festival za tri dni preletí až štyrmi lokalitami Liptova. V piatok 4. júla pokračuje festival v Liptovskom Mikuláši, v sobotu ako bolo spomenuté bude v Jasnej a v nedeľu na dvoch miestach - v Liptovskom Hrádku aj premiérovo na Malinom Brde pri Ružomberku.V Jasnej vkladajú veľké očakávania práve do soboty 5. júla vďaka rodinnému festivalu a tiež 12. júla, kedy pripravili podujatie Liptovskí zbojníci na salaši Priehyba. Jasná sa otvára čím ďalej tým viac dovolenkárom aj v lete. Turistika, lákavý sky picnic, horské káry, tubing či obľúbená rodinná hra Dobrodružstvo ovečky valašky, v ktorej pribudli aj atraktívne novinky. Hitom boli minulý rok ovečky na salaši Priehyba guľôčková dráha. Nechýbajú ani toto leto a navyše sa dráhu podarilo vylepšiť aj rozšíriť.„V lete sú prirodzene top lákadlami Liptova naše vodné parky a Liptovská Mara, ale oplatí sa vyraziť aj do hôr. Za turistikou, cyklistikou aj na lanovky na Malinô Brdo či na Chopok. Je to ideálny tip na aktívnu letnú dovolenku s príjemným osviežením, najmä počas spaľujúcich horúčav, ktoré panujú v mestách,“ navnadila na výlety do Národných parkov Veľká Fatra či Nízke Tatry riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.Podujatie Leto pod Chopkom finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 36 tisíc eur a Salaš Priehyba s Liptovskými zbojníkmi vo výške 22 tisíc eur.