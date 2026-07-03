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Prázdniny na Liptove otvára rodinný rozprávkový Festival ZA7HORAMi
Súčasťou programu deviateho ročníka festivalu budú vyše dve desiatky rozprávok v podaní bábkových divadiel.
Autor TASR
Liptovský Ján 3. júla (TASR) - Letné prázdniny na Liptove otvára rodinný rozprávkový Festival ZA7HORAMi. Tento rok sa na ňom počas šiestich dní predstaví 12 bábkových divadiel i multi-žánroví umelci a lektori z oblasti zdravia, prírody, vedy a techniky. Popri účinkujúcich zo Slovenska na podujatí vystúpia aj umelci z Česka, Poľska a Lotyšska. Festival ZA7HORAMi začína v piatok v Liptovskom Jáne a vyvrcholí v nedeľu 12. júla v Liptovskom Hrádku. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová.
Súčasťou programu deviateho ročníka festivalu budú vyše dve desiatky rozprávok v podaní bábkových divadiel. Návštevníkov čakajú vystúpenia kaukliarov, kúzelníkov, žonglérov, tanečníkov, ale aj tvorivé dielne a vzdelávacie workshopy. Vstup na festival pre celé rodiny je bezplatný.
Na podujatí sa predstavia aj študenti Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, ktorí počas prvej časti festivalu v Liptovskom Jáne zahrajú viacero divadelných miniatúr a zabavia malých návštevníkov pri tvorivých dielňach. „Pre našu školu je tento festival priestorom, kde môžeme ponúknuť a zviditeľniť tvorbu budúcich profesionálnych umelcov,“ uviedla prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU Zdenka Pašuthová.
Popri zábave je pripravená aj vzdelávacia pečiatková hra s 12 zastávkami, na ktorých budú návštevníci plniť rôzne vedomostné, pohybové a športové úlohy. Deti sa dozvedia nové poznatky z oblasti financií, zdravia, kybernetickej bezpečnosti, dentálnej hygieny, matematiky, šetrenia energiami, ale aj vesmíru, či vedy a techniky vďaka študentom Slovenskej technickej univerzity (STU).
„Dnešný svet patrí technike, ktorá nás sprevádza od rána do večera - veľkých aj malých. Chceme deťom ukázať, aká je príťažlivá a vzbudiť v nich zvedavosť a chuť spoznávať ju bližšie. Aj preto na STU vidíme zmysel podieľať sa už po piaty raz na rodinnom Festivale ZA7HORAMi. Možno sa nám práve tam podarí inšpirovať budúcich nasledovníkov Aurela Stodolu či Jozefa Murgaša,“ ozrejmil hovorca STU Juraj Rybanský.
Festival sa 10. júla presunie do Liptovského Mikuláša, 11. júla do Demänovskej Doliny a na Malinô Brdo. Finálny deň zakončí 12. júla v Liptovskom Hrádku. „Festival ZA7HORAMi sa za roky svojej existencie stal neodmysliteľnou súčasťou nášho regiónu a obľúbeným podujatím, ktoré symbolicky otvára letnú turistickú sezónu. Významne prispieva k rastúcemu záujmu o Liptov ako atraktívnu destináciu na trávenie letnej dovolenky už od prvých prázdninových dní,“ dodala Šarafínová.
Súčasťou programu deviateho ročníka festivalu budú vyše dve desiatky rozprávok v podaní bábkových divadiel. Návštevníkov čakajú vystúpenia kaukliarov, kúzelníkov, žonglérov, tanečníkov, ale aj tvorivé dielne a vzdelávacie workshopy. Vstup na festival pre celé rodiny je bezplatný.
Na podujatí sa predstavia aj študenti Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, ktorí počas prvej časti festivalu v Liptovskom Jáne zahrajú viacero divadelných miniatúr a zabavia malých návštevníkov pri tvorivých dielňach. „Pre našu školu je tento festival priestorom, kde môžeme ponúknuť a zviditeľniť tvorbu budúcich profesionálnych umelcov,“ uviedla prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU Zdenka Pašuthová.
Popri zábave je pripravená aj vzdelávacia pečiatková hra s 12 zastávkami, na ktorých budú návštevníci plniť rôzne vedomostné, pohybové a športové úlohy. Deti sa dozvedia nové poznatky z oblasti financií, zdravia, kybernetickej bezpečnosti, dentálnej hygieny, matematiky, šetrenia energiami, ale aj vesmíru, či vedy a techniky vďaka študentom Slovenskej technickej univerzity (STU).
„Dnešný svet patrí technike, ktorá nás sprevádza od rána do večera - veľkých aj malých. Chceme deťom ukázať, aká je príťažlivá a vzbudiť v nich zvedavosť a chuť spoznávať ju bližšie. Aj preto na STU vidíme zmysel podieľať sa už po piaty raz na rodinnom Festivale ZA7HORAMi. Možno sa nám práve tam podarí inšpirovať budúcich nasledovníkov Aurela Stodolu či Jozefa Murgaša,“ ozrejmil hovorca STU Juraj Rybanský.
Festival sa 10. júla presunie do Liptovského Mikuláša, 11. júla do Demänovskej Doliny a na Malinô Brdo. Finálny deň zakončí 12. júla v Liptovskom Hrádku. „Festival ZA7HORAMi sa za roky svojej existencie stal neodmysliteľnou súčasťou nášho regiónu a obľúbeným podujatím, ktoré symbolicky otvára letnú turistickú sezónu. Významne prispieva k rastúcemu záujmu o Liptov ako atraktívnu destináciu na trávenie letnej dovolenky už od prvých prázdninových dní,“ dodala Šarafínová.