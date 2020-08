Prázdniny na Liptove zavŕši rozprávkový festival

Liptovský Mikuláš 27. augusta (TASR) – Letné prázdniny na Liptove zavŕši rodinný rozprávkový festival Za siedmimi horami. Pre návštevníkov sú od štvrtka do nedele 30. augusta pripravené divadelné predstavenia a sprievodný program v piatich lokalitách regiónu. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



„V minulosti podujatie lákalo len do Jánskej doliny a Liptovského Jána. V tomto ročníku dajú rozprávky bodku za prázdninami dnes na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, v piatok v Holiday Village Tatralandia a v Hrabovskej doline, v sobotu je program naplánovaný v Jasnej. Počas podujatia vystúpi šesť divadiel s 15 rôznymi divadelnými predstaveniami. Deti čakajú aj aktivity ako hravé vzdelávanie s Červeným krížom, rôzne ekoaktivity či ukážky plieskania bičom aj s workshopom," uviedla Šarafínová.



Ťažiskový je program pre rodiny strávený v prírode. „V Liptovskom Jáne a Jánskej doline budeme na troch lokalitách počas prvého a posledného dňa podujatia. Rozprávky a víťazstvo dobra nad zlom však ovládnu v závere prázdnin celý Liptov. Rád by som upriamil pozornosť aj na návštevu Hrabovskej doliny v piatok 28. augusta, kde okrem divadiel chystáme aj ochutnávku v podobe 'Ľadového kráľovstva' so skutočnými ľadovými sochami a rýchlorezbou," zdôraznil riaditeľ podujatia Michal Rybanský.



V každej lokalite bude v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu štvorčlenná hygienická hliadka, ktorá bude ponúkať návštevníkom dezinfekciu rúk.



„Či už na samoobslužnom bezdotykovom stojane, alebo si každý nechá aplikovať dezinfekciu ručným rozprašovačom členom našej hliadky. Budeme diskrétne upozorňovať návštevníkov na dodržiavanie odstupov a kontrolovať návštevnosť lokality podľa aktuálnej normy," priblížila Šarafínová.



Podujatie realizuje liptovská Oblastná organizácia cestovného ruchu. Používa naň aj prostriedky z dotácie ministerstva dopravy vo výške 20 500 eur. Na podujatie je voľný vstup.