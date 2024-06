Pražský NFA uvedie v Bratislave digitalizované filmy J. Kříženeckého

Bratislava 3. júna (TASR) - Bratislavské kino Lumiére bude v pondelok dejiskom večera Národného filmového archívu (NFA) Praha, ktorý premietne digitalizované filmy Jana Kříženeckého. Komentovaná projekcia diel priekopníka českej kinematografie sa koná pri príležitosti 80. výročia vzniku NFA. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý takto pred rokom uviedol v Prahe večer venovaný 60. výročiu svojho vzniku. Obe partnerské pamäťové inštitúcie chcú recipročným podujatím poukázať na dôležitosť uchovávania a digitalizácie audiovizuálneho dedičstva.



Večer s názvom Filmy Jana Kříženeckého bude komentovanou projekciou, ktorá zahŕňa tri bloky jeho digitalizovaných filmov - Praha v roku 1898, filmy po roku 1901 a hrané skeče. "Pražský filmový archív digitalizoval všetky materiály dochované v jeho zbierke, ide o negatívy, rozmnožovacie materiály, pôvodné aj novodobé kópie," poznamenáva SFÚ. Dodáva, že prvé filmy, ktoré vznikli na českom území, digitalizovali s maximálnou snahou o zachovanie ich autentickej podoby, neboli upravované a vykazujú stopy dobovej technológie i stopy času, ktorý uplynul od ich vzniku.



Prvý blok filmov obsahuje krátke výjavy z pražského života, ktoré Kříženecký prezentoval na Výstave architektúry a inžinierstva v Prahe v roku 1898. Obrazy výstavného života sa vo filmoch striedajú so záznamami bežných denných činností, ako sú sokolské cvičenia, hasičské výjazdy alebo kúpanie na plavárni. Ďalšia časť mapuje Kříženeckého príležitostné filmové aktivity z nasledujúcich rokov. Popri rôznych oslavách a sprievodoch môžu diváci vidieť napríklad unikátnu jazdu otvorenou električkou alebo reportáž z konských dostihov. Posledný blok programu je venovaný takzvaným hraným filmom, sú medzi nimi humorné výstavné scénky s Josefom Švábom-Malostranským, ale aj divadelná scénka o Satanovi.



Kolekcia venovaná projektu digitalizácie Kříženeckého filmov priblíži úplné začiatky a vývoj filmových vyjadrovacích prostriedkov na prelome 19. a 20. storočia. "A to napriek tomu, že rané Kríženeckého snímky nakrútené kamerou, zakúpenou od Lumiérovej firmy, vznikli bez vážnejších ambícií, len ako atrakcie pri príležitosti pražskej Výstavy architektúry a inžinierstva, a nestali sa základom systematickej filmovej výroby v Čechách," vysvetľuje SFÚ.



Projekciu v Kine Lumiére so začiatkom o 19.00 h bude komentovať filmová kurátorka a reštaurátorka Jeanne Pommeau, zúčastní sa na nej aj generálny riaditeľ NFA Praha Michal Bregant. Súčasťou večera bude prezentácia rozsiahlej monografie Digitální Kříženecký - Nový život prvních českých filmů.