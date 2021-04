Pre 14 eur napadol muž predavačku paralyzérom

Kežmarok 19. apríla (TASR) – Obvineniu zo zločinu lúpeže čelí 51-ročný Kežmarčan, ktorý v stredu 14. apríla paralyzérom napadol predavačku v jednej z predajní na Hlavnom námestí v Kežmarku. Tovar, ktorý si po svojom čine z obchodu odniesol, mal hodnotu 14 eur. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Podľa jej slov mal obvinený požiadať predavačku za predajným pultom o fľašu alkoholu a dva balíčky cigariet, pričom si z vedľajšieho pultu vzal časopis. Tovar žiadal nablokovať a začal si ho ukladať do batoha. "Predstieral, že telefonuje a popri tom od ženy žiadal ešte dva bujóny. Počas ukladania tovaru do ruksaku vytiahol z neho paralyzér, priskočil k predavačke cez voľný priestor na konci pultu, chytil ju za plece a zapnutým elektrickým paralyzérom ju udrel do ruky i do ramena," priblížila Ligdayová ďalšie okolnosti s tým, že predavačka po útoku spadla na zem. Útočník ju aj napriek tomu mal ešte paralyzérom udrieť do hrude, krku i boku. "Napadnutá predavačka začala kričať, lupič spanikáril, vzal svoj ruksak a utiekol preč,“ doplnila Ligdayová.



Žena pri útoku utrpela viacero zranení, podľa predbežného vyjadrenia lekára by malo ísť o ľahké zranenia. Páchateľa polícia vypátrala a zadržala. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.