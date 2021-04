Pre 75 eur je žena obvinená z lúpeže

Michalovce 12. apríla (TASR) – Polícia v Michalovciach vyšetruje prípad lúpeže, ktorej sa dopustila 36-ročná žena na 86-ročnej dôchodkyni. K incidentu, pri ktorom sa útočníčka obohatila o 75 eur, malo dôjsť vo štvrtok 8. apríla počas obedňajších hodín. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Mladšia zo žien mala dôchodkyňu na jednej z michalovských ulíc osloviť so žiadosťou o drobné. "Dôchodkyňa však na jej požiadavku nereagovala, a tak keď sa vzájomne obišli, žena k nej pristúpila a zozadu ju sotila do oblasti chrbta. Dôchodkyňa stratila rovnováhu a spadla do trávnatého porastu," priblížila Ivanová s tým, že z tašky seniorky útočníčka vybrala peňaženku a z nej 75 eur. Aj keď mala následne utiecť na neznáme miesto, policajtom sa ju podarilo zadržať.



"Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola umiestnená do cely policajného zaistenia a michalovský policajný vyšetrovateľ, ktorý ju obvinil zo zločinu lúpeže, zároveň spracoval podnet na jej vzatie do väzby," doplnila Ivanová. Keďže sa obvinená dopustila skutku na chránenej osobe, v prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.