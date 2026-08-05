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Pre aktuálne horúčavy zaviedol Žiar nad Hronom viacero opatrení
Súčasné opatrenia sa pre horúce počasie dotkli aj mestského úradu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 5. augusta (TASR) - V súvislosti s aktuálnymi horúčavami zaviedlo mesto Žiar nad Hronom viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť obyvateľom mesta a aj jeho zamestnancom zvládnuť horúce dni. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Ovlaženie priamo v uliciach nájdu ľudia denne od 10.00 do 20.00 h najmä pri fontánach a v letnom pavilóne, kde sa môžu osviežiť pri vodnej hmle. Do fontány pri hoteli v centre mesta je aktuálne do 22.00 h dovolený aj vstup. K dispozícii majú aj fontány s pitnou vodou, nachádzajú sa v centre mesta a aj v Parku Štefana Moysesa.
Svoje brány má počas týchto dní otvorené aj žiarske plážové kúpalisko, ktoré je podľa Šovčíkovej v prípade vysokých horúčav pripravené predĺžiť pre návštevníkov otváraciu dobu. Aktuálne je otvorené do 19.00 h.
Mesto zároveň podotýka, že kropenie ani polievanie ulíc a ciest v súčasnosti nevykonáva. „Dôvodom je vyhlásený regulačný stupeň a dočasné obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné ako nevyhnutné účely,“ objasnilo. Technické služby Žiar nad Hronom preto zabezpečujú iba nevyhnutnú zálievku kvetov a mestskej výsadby.
V parku, na námestí aj v oddychovej zóne na Etape sa v týchto dňoch o kosenie starajú robotické kosačky. „V kosbe pokračujú aj počas horúčav, je to však v pomalšom režime. Tento rok sme zvolili kosenie na vyšší rez,“ poznamenala. To znamená, že trávu neskracujú úplne nakrátko. Nechávajú ju vyššiu, aby lepšie chránila pôdu pred vysychaním, prehrievaním a aby bol trávnik odolnejší počas horúcich dní.
Súčasné opatrenia sa pre horúce počasie dotkli aj mestského úradu. Zamestnancom s platnosťou od 1. júla umožnili skorší príchod do práce. Počas horúčav skrátili pracovnú dobu.
Ovlaženie priamo v uliciach nájdu ľudia denne od 10.00 do 20.00 h najmä pri fontánach a v letnom pavilóne, kde sa môžu osviežiť pri vodnej hmle. Do fontány pri hoteli v centre mesta je aktuálne do 22.00 h dovolený aj vstup. K dispozícii majú aj fontány s pitnou vodou, nachádzajú sa v centre mesta a aj v Parku Štefana Moysesa.
Svoje brány má počas týchto dní otvorené aj žiarske plážové kúpalisko, ktoré je podľa Šovčíkovej v prípade vysokých horúčav pripravené predĺžiť pre návštevníkov otváraciu dobu. Aktuálne je otvorené do 19.00 h.
Mesto zároveň podotýka, že kropenie ani polievanie ulíc a ciest v súčasnosti nevykonáva. „Dôvodom je vyhlásený regulačný stupeň a dočasné obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné ako nevyhnutné účely,“ objasnilo. Technické služby Žiar nad Hronom preto zabezpečujú iba nevyhnutnú zálievku kvetov a mestskej výsadby.
V parku, na námestí aj v oddychovej zóne na Etape sa v týchto dňoch o kosenie starajú robotické kosačky. „V kosbe pokračujú aj počas horúčav, je to však v pomalšom režime. Tento rok sme zvolili kosenie na vyšší rez,“ poznamenala. To znamená, že trávu neskracujú úplne nakrátko. Nechávajú ju vyššiu, aby lepšie chránila pôdu pred vysychaním, prehrievaním a aby bol trávnik odolnejší počas horúcich dní.
Súčasné opatrenia sa pre horúce počasie dotkli aj mestského úradu. Zamestnancom s platnosťou od 1. júla umožnili skorší príchod do práce. Počas horúčav skrátili pracovnú dobu.