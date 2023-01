Pre AMO vydali pre 11 obcí okresu Žarnovica zákaz vstupu do lesa

Žarnovica 25. januára (TASR) - Zákaz využívania lesa verejnosťou v súvislosti so zaznamenaným výskytom afrického moru ošípaných (AMO) u diviačej zveri vydala pre katastre 11 miest a obcí v okrese Žarnovica Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Žiari nad Hronom.



Zákaz sa týka Žarnovice, Novej Bane, Malej a Veľkej Lehoty, Žarnovickej Huty, Horných Hámrov, Župkova, Píly, Veľkého Poľa, Orovnice a Hronského Beňadika. Platí až do odvolania Okresným úradom v Žiari nad Hronom.



Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť na lesných pozemkoch, vstup do vlastnej nehnuteľnosti, využívanie značených cyklotrás a značených turistických trás a vstup orgánov štátnej správy s cieľom výkonu štátnej správy.



AMO bol identifikovaný pred niekoľkými dňami u diviakov v katastri Novej Bane. "Vírus afrického moru ošípaných je prítomný u diviačej zveri nielen v katastri Novej Bane, ale postupuje po celom území okresu Žarnovica," uviedla RVPS. "Diviačia zver na území okresu je tak už reálnym zdrojom nákazy a ohrozuje chovy domácej ošípanej," dodala.



Všetkým registrovaným chovateľom domácej ošípanej v okrese Žarnovica RVPS v uplynulých dňoch doručila nariadené opatrenia na ochranu pred zavlečením AMO do ich chovov. Neregistrovaných farmárov zároveň upozorňuje na zákonnú povinnosť registrovať svoje chovy.