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Pre automaty so psychoaktívnymi látkami v Lučenci obvinili dve osoby
V jednom z prípadov polícia začiatkom roka zaistila predajný automat v prevádzke na Ulici T. G. Masaryka, produkty z neho boli zaslané na expertízne skúmanie.
Autor TASR
Lučenec 12. júna (TASR) - V súvislosti s prípadmi automatov na predaj produktov s obsahom psychoaktívnych látok v Lučenci polícia obvinila pre drogovú trestnú činnosť dve osoby. Lučeneckí vyšetrovatelia riešili dva spolu nesúvisiace prípady automatov v rôznych lokalitách mesta, v oboch expertíza potvrdila prítomnosť zakázaných látok. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
V jednom z prípadov polícia začiatkom roka zaistila predajný automat v prevádzke na Ulici T. G. Masaryka, produkty z neho boli zaslané na expertízne skúmanie. „Expertíza potvrdila prítomnosť látok uvedených v zozname omamných a psychotropných látok,“ priblížila polícia s tým, že obvinená bola jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba, teda podnikateľský subjekt.
Predajný automat v Lučenci polícia zaistila aj v roku 2025, pôvodne sa nachádzal na Haličskej ceste. Aj tu expertíza produktov potvrdila prítomnosť zakázaných psychoaktívnych látok, na základe čoho polícia vzniesla obvinenie jednej fyzickej a jednej právnickej osobe.
„Na týchto prípadoch je mimoriadne závažné najmä to, že zaistené látky nepredstavovali rôzne deriváty či náhrady známych omamných látok, ale látky priamo uvedené v zozname omamných a psychotropných látok,“ doplnila polícia.
V jednom z prípadov polícia začiatkom roka zaistila predajný automat v prevádzke na Ulici T. G. Masaryka, produkty z neho boli zaslané na expertízne skúmanie. „Expertíza potvrdila prítomnosť látok uvedených v zozname omamných a psychotropných látok,“ priblížila polícia s tým, že obvinená bola jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba, teda podnikateľský subjekt.
Predajný automat v Lučenci polícia zaistila aj v roku 2025, pôvodne sa nachádzal na Haličskej ceste. Aj tu expertíza produktov potvrdila prítomnosť zakázaných psychoaktívnych látok, na základe čoho polícia vzniesla obvinenie jednej fyzickej a jednej právnickej osobe.
„Na týchto prípadoch je mimoriadne závažné najmä to, že zaistené látky nepredstavovali rôzne deriváty či náhrady známych omamných látok, ale látky priamo uvedené v zozname omamných a psychotropných látok,“ doplnila polícia.