Pre automobilové preteky je uzavretý horský priechod Huty

Liptovský Mikuláš 26. októbra (TASR) - Pre automobilové preteky je v sobotu do 13.30 h uzavretý horský priechod Huty na ceste II/584 v okrese Liptovský Mikuláš. Zelená vlna STVR na to upozorňuje na sociálnej sieti.



Organizátori spresnili, že jedna z rýchlostných skúšok pretekov si vyžiadala uzavretie úseku cesty od Liptovských Matiašoviec až po odbočku na cestu III/2347 v smere do obce Huty. Obojsmerne bude uzavretá aj cesta III/2347 medzi obcami Huty a Veľké Borové.