Pre Banícky jarmok uzavrú v Prievidzi viaceré ulice

Prievidza 8. septembra (TASR) - Banícky jarmok si vyžiada úplnú uzáveru ulíc M. R. Štefánika a S. Chalupku na sídlisku Píly v Prievidzi. Na dopravné obmedzenia sa musia vodiči pripraviť od piatka (9. 9.) od 18.00 h do nedele (11. 9.) do polnoci. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Počas konania sa jarmoku bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality. "Upozorňujeme účastníkov cestnej premávky, že jazdu vozidiel v priestoroch jarmoku je nevyhnutné minimalizovať, a to z dôvodu predchádzania kolíznym a nebezpečným dopravným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa tam budú pohybovať," uviedla Kuzmová. Vodiči majú preto podľa nej zvážiť, kedy a či je pre nich vjazd na miesto konania sa podujatia nevyhnutný.



Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi žiada všetkých vodičov, aby sa plne venovali vedeniu motorového vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, sledovali s osobitým dôrazom nemotorových účastníkov a dbali na zvýšenú opatrnosť. "V neposlednom rade vzhľadom na charakter podujatia apelujeme na všetkých vodičov motorových vozidiel, ale aj cyklistov a kolobežkárov, aby sa zdržali vedenia vozidla po požití alkoholu alebo inej návykovej látky," dodala Kuzmová.