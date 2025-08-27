< sekcia Regióny
Pre Bardejovský jarmok platia v meste dopravné obmedzenia
Autor TASR
Bardejov 27. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s Bardejovským jarmokom, ktorý sa uskutoční od štvrtka (28. 8.) do nedele (31. 8.). Informuje o tom na sociálnej sieti.
Ulica Dlhý rad je uzavretá od utorka (26. 8.) od 9.00 h a uzávera potrvá do pondelka (1. 9.) do 14.00 h.
Čiastočne uzavreté budú počas jarmoku ulice Štefánikova, Jiráskova, Hviezdoslavova, Kellerova, Partizánska, Na Hradbách a Radničné námestie. „Komenského ulica bude uzavretá do pondelka do 22.00 h,“ informuje polícia.
Vodičov i návštevníkov mesta žiada, aby s obmedzeniami rátali a rešpektovali pokyny organizátorov a polície.
