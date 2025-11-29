< sekcia Regióny
Pre bezpečnosť ľudí na trhoch v B. Bystrici osádzajú zábrany
Autor TASR
Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Na zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenie ochrany návštevníkov vianočných trhov v Banskej Bystrici osádza samospráva počas víkendu prenosné betónové zábrany. Budú na Dolnej ulici a na úrovni Hodinovej veže. Informovala o tom v sobotu na sociálnej sieti s tým, že tak robí na základe požiadavky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Po tragických udalostiach, ktoré sa v posledných rokoch odohrali na vianočných trhoch a masových podujatiach vo svete, prijímame aj tento rok v našom meste preventívne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste. Veríme, že tento krok prijmú všetci s pochopením a zavedené opatrenia nenarušia pohodovú vianočnú atmosféru, ktorú sme odštartovali v meste pod Urpínom,“ zdôvodnilo mesto.
Banskobystrické Vianoce 2025 sa začali v piatok (28. 11.). Obyvatelia a návštevníci mesta si môžu vychutnať vianočné trhy na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa a v lokalite Starej tržnice až do 1. januára budúceho roka. Stánky s občerstvením a tradičnými špecialitami sú otvorené denne od 11.00 do 22.00 h. Stánky s výrobkami s vianočnou tematikou sú k dispozícii od 10.00 do 20.00 h do 21. decembra.
Mesto zároveň upozorňuje, že verejné toalety na Námestí SNP sú už v prevádzke, ale vstup je dočasne umožnený len zo strany od Beniczkého domu.
„Tretia etapa modernizácie verejných toaliet, zameraná na obnovu kanalizácie, elektroinštalácie, montáž hydroizolácie stropov a osadenie sklenených konštrukcií nad vstupmi, by mala byť ukončená v priebehu najbližších dní. Vzhľadom na zvýšenie nevyhnutných stavebných prác a zmeny v technologických postupoch nebolo možné všetky práce dokončiť do pôvodného termínu 28. novembra,“ vysvetlila radnica.
