Bratislava: Pre mestské časti je príprava rozpočtu na rok 2025 náročná

Bratislava 8. októbra (TASR) - Pre viaceré bratislavské mestské časti (MČ) môže byť príprava rozpočtu na rok 2025, aj v súvislosti s konsolidačným balíčkom, náročná. Netýka sa to však napríklad len zvyšovania dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj navrhovanej úpravy zákona o financovaní školstva. Niektoré samosprávy o zvyšovaní daní a poplatkov neuvažujú, niektoré diskusiu na túto tému nevylučujú. Pre TASR to uviedli starostovia, prípadne z tlačových oddelení mestských častí.



"Vyhliadky rozpočtov samospráv na budúci rok nie sú, samozrejme, nijako dobré. Vidíme, že aj východiská, s ktorými sme rátali tento rok, sa neplnia. Dá sa odhadovať, že ani budúcoročné prísľuby nebudú všetky splnené a budeme musieť počítať s ďalšími úsporami," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.



Pre budúci rok však mestská časť zvyšovať dane neplánuje. Pri zvyšovaní celoštátnych daní si nevie predstaviť, že by na obyvateľov preniesla ďalšie "bremeno". Bude skôr hľadať vnútorné úspory. Zároveň však priznáva, že pravdepodobne nebude môcť zrealizovať ani pôvodný zámer znižovania poplatkov v škôlkach, ktoré bolo potrebné v minulosti zvýšiť pre daňový bonus. Ak by totiž tento bonus prestal platiť, samospráva uvažovala nad znížením poplatkov. "Čiže dane zvyšovať neplánujeme, ale zrejme nebudeme môcť budúci rok dane a poplatky znížiť," poznamenal Chren.



Staré Mesto taktiež priznáva, že návrh konsolidačného balíčka ho zasiahne z viacerých strán. Výrazný dosah bude mať zvýšenie DPH, čo znamená drahšie obstarávanie tovarov a služieb. Nevylučuje ani vplyv transakčnej dane, očakávaný dosah vyhodnocuje. V neposlednom rade sa financovania dotkne aj novelizácia zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, kde sa mení spôsob financovania materských škôl presunom originálnych kompetencií na prenesený výkon štátnej správy.



"Pre zvýšenie cien a znížený podiel výnosu z daní z príjmov fyzických osôb bude zostavenie rozpočtu veľmi náročné. Najmä z pohľadu prioritizácie úloh pri zabezpečení základných funkcií mestskej časti vrátane prenesených výkonov štátnej správy," podotkla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková s tým, že je možná diskusia o prípadnom zvyšovaní daní, čomu sa viaceré samosprávy nevyhnú. "Aj v takom prípade sa zmenám vyhnú skôr tie, ktoré dane zvyšovali už v minulom roku pre rok 2024," doplnila Gubková.



Príprava rozpočtu na rok 2025 bude náročná aj pre Nové Mesto. "Stále však dostávame dielčie informácie," upozornil Jakub Lazarčík z referátu komunikácie miestneho úradu. Mestská časť podľa neho vyberá iba niektoré dane, rozhodujúcu daň z nehnuteľnosti vyberá hlavné mesto. "Pre rok 2024 bola táto daň zvýšená a zatiaľ neevidujeme požiadavku na jej ďalšie zvyšovanie," dodal Lazarčík.



Starosta Petržalky Ján Hrčka pripomenul, že samosprávam zaťažovali rozpočet už daňové bonusy z minulých rokov. Pripúšťa však, že negatívny dosah budú mať aj konsolidačné opatrenia. "Ale zvyšné opatrenia, ktoré by sa mali v najbližšom čase uskutočniť, budú mať výrazne vyšší pozitívny dosah na ekonomické fungovanie samosprávy. V konečnom dôsledku by to nemal byť až taký problém," povedal Hrčka.



Mestská časť podľa neho zastáva filozofiu, že realita tohtoročného rozpočtu je návrh na budúcoročný rozpočet, pričom sa jej darí hospodáriť prebytkovo. Nemyslí si, že by MČ alebo hlavné mesto plánovali zvýšiť dane. Nevylučuje však, že budú meniť niektoré poplatky, ale skôr z dôvodu nehospodárnosti. "Ak sú napríklad náklady na niečo vyššie ako poplatky z toho, treba ich zreálniť," poznamenal Hrčka s tým, že by malo ísť o nižšie sumy a dotknúť by sa to malo len úzkej skupiny, ktorá z nich benefituje.