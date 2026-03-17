Pre Bratislavský kraj schválili projekty v hodnote 11 miliónov eur
Podporené boli aj projekty v oblasti sociálnych služieb.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja schválila balík projektových zámerov v celkovej hodnote približne 11 miliónov eur. Projekty podporia energetickú obnovu verejných budov, rozvoj udržateľnej mobility a vznik nových sociálnych služieb v regióne. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Predseda kraja Juraj Droba zvýraznil, že schválené projekty reagujú na aktuálne potreby samospráv a obyvateľov regiónu. „Naším cieľom je podporovať efektívny, udržateľný a inkluzívny rozvoj kraja v prospech jeho občanov,“ uviedol Droba o investíciách, ktoré budú realizované rámci opatrení Integrovaného územného rozvoja Bratislavského kraja na roky 2021 - 2027.
V rámci projektov zameraných na energetickú efektívnosť verejných budov sa podporila napríklad modernizácia budovy materskej školy v obci Dubová či historická budova obecnej radnice v Prievoze v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Mestská časť Bratislava - Petržalka pripravuje obnovu verejnej budovy na Haanovej ulici.
Podporené projekty zamerané na udržateľnú mobilitu sa týkajú napríklad prestupných bodov a infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v obci Nová Dedinka či pripravovaného integrovaného projektu prepojenia železničnej a mestskej hromadnej dopravy vrátane záchytného parkoviska v bratislavských Podunajských Biskupiciach.
Podporené boli aj projekty v oblasti sociálnych služieb. V obci Boldog má vzniknúť centrum sociálnych služieb komunitného typu s denným stacionárom a zariadením podporovaného bývania pre osoby so zdravotným postihnutím. Mesto Senec plánuje vybudovať nízkokapacitné sociálno-zdravotné zariadenie pre ľudí so stareckou demenciou s kapacitou 12 miest.
