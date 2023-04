Pre budovu okresného úradu vypracujú statický posudok

Detva 27. apríla (TASR) – Stále nie je jasné, čo bude s nedokončenou budovou plánovaného okresného úradu v Detve. Prvou úlohou po jej prevzatí do majetku mesta bolo vypracovanie statického posudku, na ktorom v súčasnosti pracujú. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Samospráva je vlastníkom budovy od decembra 2021. Podľa hovorcu je však dlhodobo podmáčaná a podzemné priestory opakovane zaplavuje voda. "Práve statický posudok nám ukáže, či je stavbu možné na niečo využiť alebo ju musíme dať zbúrať," spomenul. Ako dodal, najbližším krokom zo strany mesta bude vyčistenie vnútorných priestorov a zabezpečenie proti vstupu nepovolaných osôb.



Stavba je dlhodobo rozostavaná, v súčasnosti chátra, jej stav sa stále zhoršuje, ničia ju vandali a bezdomovci. Touto témou sa v minulosti zaoberala aj komisia územného plánu a životného prostredia detvianskeho mestského zastupiteľstva. "Budova je dosť veľká, bola stavaná na to, aby do nej presťahovali všetky úrady mesta. Daňový, mestský či úrad práce. Tak ju navrhli a sú tak prispôsobené jej vnútorné priestory. Je teda komplikované urobiť z nej napríklad nájomné byty, pretože sú tam trojmetrové stropy," vysvetlil v minulosti bývalý predseda komisie Ondrej Vrťo.