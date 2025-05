Pre búrky zasahovali hasiči v Chotči a Hrabovčíku v Prešovskom kraji

Prešov 3. mája (TASR) - Následkom búrok a prietrže mračien došlo v sobotu popoludní k zaplaveniu častí obcí Chotča v okrese Stropkov a Hrabovčík v okrese Svidník. Na mieste zasahovali hasiči. TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.



„Zaplavená bola cesta a bolo aj čerpanie vody z pivníc,“ uviedol s tým, že došlo k upchatiu priepustu a zaplaveniam s bahnom a nečistotami.



Silné búrky zasiahli popoludní časti východného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre búrky výstrahy prvého stupňa, a to pre celé územie krajiny. Do podvečera vydal SHMÚ pre oblasť hornej časti povodia Bodrogu hydrologické výstrahy druhého stupňa s tým, že v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Vranov nad Topľou hrozila prívalová povodeň.