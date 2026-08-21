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Pre Čachtický polmaratón obmedzia v sobotu v obci dopravu
Čiastočná uzávera cesty II/504 bude od Kostola sv. Ladislava v Čachticiach po koniec obce v smere na Častkovce od 9.20 h do 9.45 h.
Autor TASR
Čachtice 21. augusta (TASR) - Vodičov v Čachticiach v okrese Nové Mesto nad Váhom čakajú v sobotu (22. 8.) dopravné obmedzenia. Dôvodom je bežecké podujatie Čachtický polmaratón. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„V záujme zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a verejného poriadku počas konania Čachtického polmaratónu budú v Čachticiach v sobotu od 9.20 do 11.30 h viaceré dopravné obmedzenia,“ informuje polícia.
Čiastočná uzávera cesty II/504 bude od Kostola sv. Ladislava v Čachticiach po koniec obce v smere na Častkovce od 9.20 h do 9.45 h. Úplná uzávera cesty III/1229 od Kostola sv. Ladislava v Čachticiach po začiatok obce Višňové bude od 9.30 do 11.30 h.
„Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície a organizátorov,“ doplnila polícia.
„V záujme zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a verejného poriadku počas konania Čachtického polmaratónu budú v Čachticiach v sobotu od 9.20 do 11.30 h viaceré dopravné obmedzenia,“ informuje polícia.
Čiastočná uzávera cesty II/504 bude od Kostola sv. Ladislava v Čachticiach po koniec obce v smere na Častkovce od 9.20 h do 9.45 h. Úplná uzávera cesty III/1229 od Kostola sv. Ladislava v Čachticiach po začiatok obce Višňové bude od 9.30 do 11.30 h.
„Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície a organizátorov,“ doplnila polícia.