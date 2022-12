Pre centrálnu zónu chystá trnavská radnica nový kamerový systém

Trnava 15. decembra (TASR) – Mesto Trnava chce investovať zhruba 2,6 milióna eur bez DPH do nového kamerového systému v centrálnej mestskej zóne. Terajší slúži podľa náčelníka mestskej polície (MP) Ivana Ranušu od roku 2001. Do verejného obstarávania sa môžu záujemcovia prihlásiť do 23. decembra.



"Mestský kamerový systém tvorí v súčasnosti 56 kamier. Postupne, ako napredoval vývin technológií, boli doň zapájané novšie a modernejšie zariadenia. Výsledkom v Trnave je, že existujúci systém je hybridom viacerých technologických riešení," uviedol pre TASR Ranuša. Niektoré z najstarších kamier sú ešte analógové.



Pri otázke, či je efektívnym riešením rekonštrukcia, sa preukázalo, že lepším variantom je vybudovanie nového, moderného systému. "Umožňuje smart analytické funkcie, aké sa po starom nedajú dosiahnuť," konštatoval náčelník MP. Ďalším krokom preto bolo, ako doplnil, spracovanie projektovej dokumentácie k novému kamerovému systému v rámci celého mesta. "V projekte rátame s obstaraním a inštaláciou technologických zariadení, umiestnením kamier na verejných priestranstvách, zabezpečením ich elektrického pripojenia a dátového prepojenia na centrálu a ďalšie nevyhnutné úkony," informoval Ranuša.



Nateraz je v záujme mesta vybudovať najmä hlavné časti zariadenia. Akýsi ´mozog´ systému, pozostávajúci zo serverovej časti a ďalších zariadení, a tiež miestnosti s monitormi. Následne na to chcú pokryť verejné priestory kamerami v rámci centrálnej mestskej zóny. Pokrytie ďalších častí Trnavy bude závisieť podľa Ranušu od potreby monitorovania konkrétnych verejných priestranstiev, ako aj od finančných možností samosprávy. "Prvú fázu budeme financovať okrem mestského rozpočtu aj zo zdrojov Európskej únie," dodal.