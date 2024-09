Pre Českú Ostravu zasiahnutú povodňami vyhlásili Košice zbierku vecí

Košice 19. septembra (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo zbierku vecí pre českú Ostravu zasiahnutú povodňami. TASR o tom informoval hovorca magistrátu Dušan Tokarčík s tým, že zbierku vyhlásili prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí.



"Obyvatelia mesta Ostrava v Českej republike, ktoré je partnerským mestom Košíc, bojujú so živelnou pohromou nebývalých rozmerov. Naši priatelia v Ostrave, ktorých tak kruto zasiahol vodný živel, potrebujú nutne našu pomoc," uviedlo mesto Košice.



Materiálna zbierka sa týka vecí ako napríklad dezinfekčné a čistiace prostriedky, uteráky, detské plienky, dojčenské potreby vrátane výživy, hygienické potreby, deky a posteľná bielizeň. Žiadané sú aj obuv a pracovné odevy, oblečenie, náradie ako lopaty, metly, vedrá a fúriky, čerpadlá, hadice, ochranné fólie, rukavice, respirátory, baterky a iné svietidlá. Priniesť možno tiež mobily a nabíjačky, plynové variče, základné lieky, vrecia na odpad a vrecia na piesok, tesniace materiály, transportné boxy, ale aj spacie vaky, karimatky a podobne.



Veci možno nosiť do jedálne v budove magistrátu na Triede SNP v pracovných dňoch od piatka (20. 9.) do štvrtka 26. septembra. Vstup je cez bočný vchod od parkoviska. Okrem piatka, kedy je tak možné urobiť do 15.00 h, veci možno priniesť na dané miesto v čase od 8.00 do 16.00 h.