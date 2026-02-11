< sekcia Regióny
Chrípka v Trnavskom kraji: Zatvorili 22 škôl
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom síce zaznamenali pokles chorobnosti o 5,8 percenta, no zaznamenali 6021 prípadov ARO, z čoho 1274 prípadov bolo podobných chrípke.
Trnava 11. februára (TASR) - V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) prerušili v uplynulom týždni pre zvýšený výskyt ochorení výchovno-vzdelávací proces v 19 materských školách (MŠ) a troch základných školách. Celkovo išlo o 6021 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane ochorenia COVID-19. TASR to uviedla Zuzana Kováčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.
Najviac materských škôl bolo zatvorených v okrese Galanta (osem), nasledovali okresy Trnava (štyri), Piešťany (tri), Dunajská Streda (dve), Hlohovec (jedna) a Senica (jedna). Zo základných škôl bola jedna v okrese Galanta a dve v okrese Trnava.
V Skalici je na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Senici prerušená prevádzka dvoch pracovísk MŠ Skalica. Na pracovisku Dr. Clementisa je prevádzka prerušená od stredy do piatka (13. 2.). Na pracovisku Pod Kalváriou je prevádzka prerušená od utorka (10. 2.) taktiež s trvaním do piatka.
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom síce zaznamenali pokles chorobnosti o 5,8 percenta, no zaznamenali 6021 prípadov ARO, z čoho 1274 prípadov bolo podobných chrípke. Stupeň intenzity chrípky je v kraji na úrovni lokálnych epidémií. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v okrese Senica. Z hľadiska veku bola najviac postihnutá skupina detí vo veku do päť rokov.
Komplikovaný priebeh bol celkovo hlásený u 2,8 percenta ochorení, najčastejšie išlo o zápaly stredného ucha, ktoré zaznamenali v 80 prípadoch. Komplikovaný priebeh ARO typu SARI s nutnosťou hospitalizácie evidovali u dvoch pacientov z okresu Trnava, u oboch bol potvrdený vírus chrípky typu A.
