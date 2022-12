Pre chorobnosť zavreli v Košickom kraji 18 škôlok a základných škôl

Košice 10. decembra (TASR) - Tento týždeň bol pre zvýšenú chorobnosť prerušený výchovno-vzdelávací proces v 12 materských školách (MŠ) a šiestich základných školách (ZŠ) v Košickom kraji. Na svojej webovej stránke o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.



Najviac zatvorených MŠ, a to päť, zaevidovali v okrese Košice-okolie. Po dve zaznamenali v okresoch Košice I, II, III a Spišská Nová Ves. Čo sa týka ZŠ, nevyučovalo sa v dvoch v okrese Košice I a po jednej v okresoch Košice II, IV, Košice-okolie a Spišská Nová Ves.



V tomto týždni bolo v kraji spolu hlásených 9845 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho bolo 482 chrípke podobných ochorení (CHPO). "Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 15,9 percenta a výskyt CHPO je vyšší o 54,9 percenta. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Spišská Nová Ves, najnižšia v okrese Košice-okolie," uvádza RÚVZ.



Priebeh ochorení bol komplikovaný u 292 osôb, čo predstavuje tri percentá zo všetkých ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.



V tomto týždni bolo podľa regionálnych hygienikov v Košickom kraji hlásených 214 prípadov ochorenia COVID-19.