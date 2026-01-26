< sekcia Regióny
V Trenčianskom kraji platí v štyroch nemocniciach zákaz návštev
Trenčín 26. januára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 4186 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 13,13 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2985 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1243 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu ochorení bolo 777 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s minulým týždňom o 26,11 percenta. Pre chrípku museli prerušiť školskú dochádzku v piatich materských a štyroch základných školách.
Pre chrípku zakázali návštevy na všetkých oddeleniach vo Fakultnej nemocnici Trenčín, Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a Nemocniciach v Ilave a v Bánovciach nad Bebravou.
