Pre cyklistické preteky treba v Levoči dva dni rátať s obmedzeniami

Levoča 24. mája (TASR) - V súvislosti s cyklistickými pretekmi treba v Levoči vo štvrtok (25. 5.) a v piatok (26. 5.) rátať s dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti s tým, že Slovenská etapa Ncupových pretekov pre jazdcov do 23 rokov – Orlen Nation Grand Prix odštartuje v piatok o 11.00 h. z levočského námestia a po 124 kilometroch privedie pretekárov do cieľa na Štrbské Pleso.



V rámci štartu 3. etapy pretekov na Námestí Majstra Pavla bude od štvrtka od 20.00 h až do piatka do 12.00 h zavedený osobitný dopravný režim. Ten sa dotkne najmä námestia, ktoré bude uzatvorené a s čiastočným obmedzeniami je potrebné počítať aj na Košickej a Novej ulici. V piatok bude zjazd na Košickú ulicu umožnený len vozidlám s povolením od organizátorov, obyvateľom dotknutých ulíc, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným v súkromnom zariadení, organizátorom a záchranným zložkám.



"Dopravné obmedzenia sa dotknú v piatok aj miestnej komunikácie na Novej ulici, kde nebude umožnené parkovanie motorových vozidiel z dôvodu zaistenia bezpečného priebehu pretekov. Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny. Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách v hradobnej priekope a na miestnych komunikáciách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu," informovalo mesto s tým, že v piatok v čase medzi 9.00 a 11.45 h budú zastávky MHD na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla dočasne zrušené a nahradené zastávkou Košická brána. Vjazd na Košickú ulicu bude regulovaný príslušníkmi Policajného zboru. Okrem toho sa treba pripraviť aj na krátkodobé úplné uzávery ciest, hlavne križovatiek, kruhového objazdu a neprehľadných úsekov.



Na pretekoch si sily zmeria 25 národných tímov, chýbať nebude ani slovenská zostava v zložení Ladislav Frolek, Jakub Galovič, Adam Gros, Samuel Kováč a Filip Lohinský. Celkovo bude mať konvoj pretekov 500 účastníkov. Pre Levoču je to podľa primátora Miroslava Vilkovského príležitosť zviditeľniť sa a odprezentovať.



Kým v minulosti bola trať situovaná iba v Poľsku, tento rok sa organizačný tím rozhodol preteky rozšíriť do viacerých krajín. Prvé dve etapy pôjdu cez Maďarsko, tretia prechádza Slovenskom a záver pretekov bude v Poľsku. Z Levoče sa pelotón bude presúvať cez obce Kurimany, Smižany, Spišský Štvrtok, Hrabušice, Betlanovce, Hranovnicu, Spišské Bystré, Kravany, Šuňavu a Lučivnú. Pred príchodom do cieľa na Štrbské Pleso cyklistov čaká ešte okruh smerom na Važec, Štrbu znova cez Šuňavu a Lučivnú až do cieľa.