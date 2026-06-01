< sekcia Regióny
Pre deti otvárajú Letnú Univerzitu Komenského
Program otvorí slávnostná imatrikulácia a uzavrie ho promócia za účasti vedenia UK.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave spolu s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a jeho inštitúciami pripravujú počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná Univerzita Komenského. Určená bude pre deti vo veku osem až 14 rokov. Rektor UK Marek Števček počas pondelkovej tlačovej konferencie uviedol, že od 27. do 31. júla ponúknu deťom päť dní plných objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou.
Projekt chce deťom ukázať, že vzdelávanie môže byť živé, inšpiratívne a plné objavov. Podporuje ich zvedavosť, kritické myslenie, komunikačné zručnosti aj odvahu pýtať sa a hľadať vlastné odpovede. „Letná UK je pre nás ďalším krokom v otváraní univerzity verejnosti a v približovaní vedy najmladšej generácii. Chceme, aby deti zažili poznávanie ako dobrodružstvo, ktoré spája zvedavosť, objavovanie a radosť z učenia. Veríme, že práve takéto skúsenosti môžu formovať ich vzťah k vzdelávaniu aj ich budúce smerovanie,“ uviedol rektor UK.
Predseda BSK Juraj Droba poznamenal, že každé dieťa má v sebe prirodzenú zvedavosť a poznanie má pre ne najväčšiu hodnotu vtedy, keď ho môžu zažiť. „Práve preto ma teší, že v Bratislavskom kraji vzniká projekt, ktorý spája vedu, zážitok a detskú zvedavosť do jedného silného príbehu,“ zdôraznil Droba.
Prorektor pre vonkajšie vzťahy UK Radomír Masaryk poznamenal, že prihlasovanie na Letnú Univerzitu Komenského bude dostupné od 10. do 30. júna na stránke letna.uniba.sk. Kapacita projektu je 200 detí. Letná Univerzita Komenského nadväzuje na tradíciu Detskej univerzity Komenského a prichádza s vlastným letným formátom, ktorý stavia na zážitku, objavovaní a kontakte s odborníkmi.
Program otvorí slávnostná imatrikulácia a uzavrie ho promócia za účasti vedenia UK. Každý deň prinesie prednášky na vybraných fakultách aj sprievodné aktivity v teréne, vo vedeckých pracoviskách a partnerských priestoroch. Počas piatich dní sa deti stretnú s témami z oblasti vedy, medicíny, psychológie, fyziky, vesmíru či telesnej výchovy. Účastníci sa pozrú napríklad do Ekocentra Čunovo, na Hradisko Svätý Jur - Neštich, do Botanickej záhrady UK aj na vybrané výstavy na Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
Projekt chce deťom ukázať, že vzdelávanie môže byť živé, inšpiratívne a plné objavov. Podporuje ich zvedavosť, kritické myslenie, komunikačné zručnosti aj odvahu pýtať sa a hľadať vlastné odpovede. „Letná UK je pre nás ďalším krokom v otváraní univerzity verejnosti a v približovaní vedy najmladšej generácii. Chceme, aby deti zažili poznávanie ako dobrodružstvo, ktoré spája zvedavosť, objavovanie a radosť z učenia. Veríme, že práve takéto skúsenosti môžu formovať ich vzťah k vzdelávaniu aj ich budúce smerovanie,“ uviedol rektor UK.
Predseda BSK Juraj Droba poznamenal, že každé dieťa má v sebe prirodzenú zvedavosť a poznanie má pre ne najväčšiu hodnotu vtedy, keď ho môžu zažiť. „Práve preto ma teší, že v Bratislavskom kraji vzniká projekt, ktorý spája vedu, zážitok a detskú zvedavosť do jedného silného príbehu,“ zdôraznil Droba.
Prorektor pre vonkajšie vzťahy UK Radomír Masaryk poznamenal, že prihlasovanie na Letnú Univerzitu Komenského bude dostupné od 10. do 30. júna na stránke letna.uniba.sk. Kapacita projektu je 200 detí. Letná Univerzita Komenského nadväzuje na tradíciu Detskej univerzity Komenského a prichádza s vlastným letným formátom, ktorý stavia na zážitku, objavovaní a kontakte s odborníkmi.
Program otvorí slávnostná imatrikulácia a uzavrie ho promócia za účasti vedenia UK. Každý deň prinesie prednášky na vybraných fakultách aj sprievodné aktivity v teréne, vo vedeckých pracoviskách a partnerských priestoroch. Počas piatich dní sa deti stretnú s témami z oblasti vedy, medicíny, psychológie, fyziky, vesmíru či telesnej výchovy. Účastníci sa pozrú napríklad do Ekocentra Čunovo, na Hradisko Svätý Jur - Neštich, do Botanickej záhrady UK aj na vybrané výstavy na Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.