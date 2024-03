Pre deti s poruchou autistického spektra v Ružomberku otvoria triedu

Ružomberok 28. marca (TASR) - Pre deti s poruchou autistického spektra otvoria v Základnej škole (ZŠ) Bystrická cesta v Ružomberku špeciálnu triedu. Fungovať bude od septembra tohto roka. Informoval o tom ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



"Pre niektorých môže byť táto téma veľmi vzdialená, no pre rodičov takýchto detí je to priam bytostná záležitosť. Mnohokrát musia prekonať strastiplnú cestu, kým sa im podarí dieťa s diagnózou autizmus umiestniť do ZŠ," podotkol Kubáň. Dodal, že v mnohých prípadoch to bolo desiatky kilometrov od bydliska. Inokedy ostali deti na domácom vzdelávaní s absenciou socializácie.



Kubáň zdôraznil, že ide o prvú takúto špeciálnu triedu v meste. Zhodnotil, že je to dobrá správa pre mnohých rodičov a tiež verí, že bude mať zásadný vplyv na ďalší vývoj tejto témy v meste. "Chceme naň reagovať opatreniami, ktoré sú normálne v mnohých mestách, ba dokonca i obciach," poznamenal.



Hovorca mesta Vladimír Miškovčík konkretizoval, že od septembra budú v špeciálnej triede vyučovať štyroch žiakov. Dve deti s poruchou autistického spektra začlenia do vzdelávania formou inklúzie. Spolu tak ide o šesť detí.