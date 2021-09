Pre deti z komunitného centra v Humennom vyzbierali viac ako 500 kníh

Humenné 14. septembra (TASR) – Viac ako 500 kníh pre deti z komunitného centra (KC) v rómskej osade Podskalka v Humennom sa podarilo získať vďaka zbierke, ktorú na Medzinárodný deň detí (1. 6.) vyhlásila Vihorlatská knižnica (VK) v Humennom. Do akcie trvajúcej do konca augusta sa zapojili jednotlivci, kníhkupectvá i vydavateľstvá. Komunitnú knižnicu oficiálne otvoria vo štvrtok (16. 9.), potvrdila pre TASR Zuzana Švecová z VK.



Myšlienka vyhlásiť zbierku kníh pre deti z KC vzišla z pravidelných čitateľských stretnutí, ktoré VK v centre organizuje približne dva roky. "Uvedomili sme si, že pre tie deti vôbec nie je samozrejmé, že tie knihy majú v rukách. Vidíme, ako sa o knihy doslova bijú. Vtedy vznikol nápad požiadať dobrých ľudí o pomoc a zozbierať im nejaké knihy, ktoré by boli ich, ktoré by boli priamo v KC," ozrejmila Švecová.



Na výzvu podľa jej slov reagovali kladne "bežní" ľudia i kníhkupectvá a vydavateľstvá. Nadpolovičná väčšina spomedzi všetkých 532 vyzbieraných kníh je, vďaka darom od komerčných subjektov, nová, ostatné sú už "použité", no zachovalé. Do KC však podľa Švecovej slov nepoputujú všetky naraz. "Rozhodli sme sa, že im v prvej fáze odnesieme väčšinu kníh, a časť ešte necháme u nás, a potom tie knihy donesieme napríklad pred Vianocami a v marci, keď je mesiac knihy, ďalšiu krabicu," vysvetlila s tým, že aj preto VK v budúcnosti neodmietne nikoho, kto by chcel do knižnej zbierky prispieť dodatočne.