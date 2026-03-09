Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÁŽKA AUTA S KAMIÓNOM: Cesta pri Šarišských Michaľanoch je uzavretá

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Na mieste zasahujú záchranné zložky a úsek cesty je momentálne neprejazdný.

Autor TASR
Šarišské Michaľany 9. marca (TASR) - Pre dopravnú nehodu, ku ktorej došlo pri Šarišských Michaľanoch, je neprejazdná cesta I/68. Ako informuje polícia na sociálnej sieti, zrazilo sa tam nákladné vozidlo s osobným automobilom.

Na mieste zasahujú záchranné zložky a úsek cesty je momentálne neprejazdný,“ uvádza polícia.

Vodičov žiada, aby sa tomuto úseku vyhli a rešpektovali pokyny záchranných zložiek.
