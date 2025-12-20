Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA V PREŠOVE: Päť liniek MHD premáva po obchádzkach

Maják, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ide o linky č. 12, 17, 29, 34 a 43. Informoval o tom Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP).

Autor TASR
Prešov 20. decembra (TASR) - V Prešove v dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská - Volgogradská - Marka Čulena premáva od soboty až do odvolania päť liniek MHD po obchádzkových trasách. Ide o linky č. 12, 17, 29, 34 a 43. Informoval o tom Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP).

Linka č. 12 v smere Šidlovec obslúži zastávku MHD Odborárska a následne až zastávku Volgogradská. Zastávka Marka Čulena nie je obsluhovaná. V smere Sibírska linka obslúži zastávku Volgogradská a následne zastávku Októbrová. Zastávky Marka Čulena a Odborárska nie sú obsluhované. Linky č. 17, 29 a 34 premávajú obojsmerne cez náhradnú zastávku Clementisova. Zastávka Levočská nie je obsluhovaná.

Linka č. 43 v smere Fakultná nemocnica premáva po obchádzkovej trase cez Clementisovu ulicu. Po obslúžení zastávky Odborárska nasleduje zastávka Volgogradská. Zastávka Marka Čulena nebude obsluhovaná.

"Linky č. 11, 18 a 23 premávajú po štandardných trasách," informoval DPMP.
