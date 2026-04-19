Pre dopravný podnik je bezpečnosť cestujúcich MHD jednou z priorít
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Bezpečnosť cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD) je pre Dopravný podnik Bratislava (DPB) jednou z priorít. Pre jej posilnenie kladie dôraz aj na bezpečnostný kamerový systém. Keďže sú však priestory vozidiel MHD verejné, môžu v nich nastať situácie ako v akomkoľvek inom verejnom priestore. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Jozef Vozár v reakcii na nedávny incident cestujúceho s nožom.
„Dopravný podnik na posilnenie bezpečnosti v prostriedkoch obstaráva vozidlá, ktorých bezpečnostný kamerový systém je neodmysliteľnou súčasťou. Rovnako kamerovým systémom dovybavuje aj tie vozidlá, ktoré ním v minulosti nedisponovali,“ skonštatoval Vozár.
Keďže sú však priestory prostriedkov MHD verejné, môžu aj v nich nastať situácie, s akými sa možno stretnúť v akomkoľvek inom verejnom priestore. Podľa mestského dopravcu sú však prípady, obdobne nebezpečné ako ten z autobusu na zastávke Hálova, ojedinelé. Napriek tomu cestujúcich opätovne žiada, aby v prípade, ak sú svedkami alebo majú podozrenie z páchania akéhokoľvek protiprávneho skutku, neboli ľahostajní a bezodkladne to oznámili vodičovi daného dopravného prostriedku.
Dopravný podnik tiež pripomína, že každé vozidlo disponuje núdzovým tlačidlom „znamenie vodičovi“, najnovšie sú električky vybavené zariadením tzv. interkomom. Vďaka nemu môže verejnosť s vodičom komunikovať priamo z priestoru pre cestujúcich. „Vzhľadom na to, že pracovníci DPB nepatria medzi represívne zložky, pri podobných situáciách vodiči bezodkladne kontaktujú dopravný dispečing, ktorý sa v prípade protiprávneho konania obráti na príslušníkov štátnej polície,“ doplnil Vozár.
Prevažná väčšina zaznamenaných prípadov, respektíve incidentov sa týka vandalizmu alebo porušovania prepravného poriadku.
Polícia tento týždeň informovala o výtržníctve, ktorého sa mal dopustiť páchateľ ešte minulú nedeľu (12. 4.). V autobuse nachádzajúcom sa v tom čase na zastávke Hálova sa mal dopustiť hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že po nastúpení vytiahol nôž, ktorý držal v ruke a demonštratívne ním mával pred ostatnými cestujúcimi. Zároveň bezdôvodne opľul niekoľko cestujúcich a poškodil zadné sedadlo.
