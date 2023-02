Pre dostatok snehu sú v prevádzke lyžiarske strediská na severovýchode

Bardejov 8. februára (TASR) - Pre dobré snehové podmienky sú v prevádzke alebo sa na ňu pripravujú viaceré lyžiarske strediská na východnom Slovensku. V okolí Bardejova, Bardejovských Kúpeľov a Svidníka je i viacero zasnežených poľných ciest a "singletrackov" vhodných na bežky. Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov Radomíra Jančošeka vyhovujú hlavne terény Zlaté - Stebnícka Magura, Kurovské sedlo a Mihaľov.



V lyžiarskom stredisku Regetovka v okrese Bardejov sa podľa jeho slov lyžuje od 30. januára, stredisko Medvedie otvorilo v pondelok (6. 2.) a stredisko Makovica v Nižnej Polianke ohlasuje, že zjazdárska lyžiarska sezóna sa začína v piatok (10. 2.).



Lyžiarske stredisko Regetovka je otvorené denne od 9.00 h do 16.00 h. Od 17.00 h do 20.00 h je večerné lyžovanie. Lyžiarske stredisko Ski Medvedie môžu záujemcovia navštíviť počas víkendov od 9.00 h do 16.00 h. Počas priaznivých poveternostných a snehových podmienok je otvorené aj počas pracovných dní v rovnakých otváracích časoch. Lyžiarske stredisko Makovica v Nižnej Polianke bude otvorené od 9.00 h do 16.00 h. Konkrétne dni je však potrebné si overiť na webstránke strediska.



"Sneh a aj mráz chýbali pre klasické turistické lákadlá spojené so zimnými športmi, zjazdovým lyžovaním a bežkami. Naopak, cestovný ruch zatiaľ spoľahlivo ťahali celoročné atraktivity, predovšetkým kúpeľníctvo a wellness v Bardejovských Kúpeľoch. Otvorená je aj krytá plaváreň a wellness v meste Bardejov. Návštevnícky vďačné sú všetky muzeálne expozitúry v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré patria pod Šarišské múzeum v Bardejove," doplnil Jančošek.



Ťahákom sú podľa jeho slov aj pamiatky UNESCO v Bardejove, drevené kostolíky, ale aj oboma svetovými vojnami poznačené okolie Svidníka a Dukly.