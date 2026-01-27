< sekcia Regióny
Pre dostavbu cyklochodníka v Čermeľskom údolí začali s výrubom stromov

Autor TASR
Košice 27. januára (TASR) - V súvislosti s dostavbou cyklochodníka v Čermeľskom údolí začali tento týždeň na území Mestských lesov Košice s výrubom stromov v úseku od Cvičnej skaly po Alpinku. Terénne úpravy potrvajú do konca februára. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že s dostavbou zhruba za 5,5 milióna eur by sa mohlo začať na jar. Investícia má byť financovaná prevažne z eurofondov.
Projekt má vydané právoplatné stavebné povolenie. Podľa magistrátu bude v blízkej budúcnosti vyhlásené verejné obstarávanie, pričom prví robotníci a stavebné mechanizmy by sa v údolí Čermeľského potoka mohli objaviť v máji.
„Do leta 2028 by sme chceli vybudovať nový, 2,81 kilometra dlhý úsek. Ten sa napojí na už existujúci cyklochodník zatiaľ končiaci pri cvičnej skale Rokodromo,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.
Cyklochodník bude prechádzať aj cez koľaje detskej železnice blízko železničného priecestia neďaleko bufetu pri ceste z Alpinky na Jahodnú. „Jeho výstavbou dôjde k vytvoreniu cyklistickej komunikácie, ktorá poskytne kvalitný a bezpečný priestor pre prejazd cyklistov,“ dodáva mesto, ktoré predpokladá výrazné zvýšenie záujmu cyklistov prechádzajúcich Čermeľským údolím. Na trase sú navrhnuté aj dve odpočívadlá, fitness park, lavičky, koše a infotabule.
Nové cyklistické prepojenie podľa mesta okrem iného prispeje aj k zlepšeniu dopravnej situácie na ceste II/547 medzi Čermeľom a Alpinkou, ktorú najmä počas slnečných dní využívajú desiatky cyklistov.
