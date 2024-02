Pre električku budú v Bratislave na Romanovej dopravné obmedzenia

Bratislava 26. februára (TASR) - Výstavba električkového priecestia a novej križovatky v rámci výstavby novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke si vyžiada dopravné obmedzenia na Romanovej ulici. Od marca do konca júla treba na frekventovanom úseku Romanova - Osuského počítať s čiastočnou uzáverou. Informuje o tom hlavné mesto i mestská časť Petržalka.



"Aby predmetným úsekom bolo možné naďalej prechádzať, práce budú uskutočňované v dvoch etapách," konštatuje samospráva.



Počas prvej etapy, ktorá potrvá od 1. marca do 15. mája, budú uzatvorené dva jazdné pruhy na strane pri obchodnom dome. Prejazd bude umožnený zobojsmernením opačnej strany cesty. Následne v druhej etape, ktorá je naplánovaná od 16. mája do 31. júla, budú odstavené dve jazdné pruhy na opačnej strane. Zobojsmernené tak budú jazdné pruhy pri obchodnom dome. Počas prác bude osadené dočasné dopravné značenie.



V rámci prác by mala byť vybudovaná nová vozovka, električkové priecestie, časť cyklotrasy či chodníky.



Mestská časť spolu s magistrátom žiadajú chodcov či vodičov o trpezlivosť i rešpektovanie dopravného značenia.