Pre elimináciu bezpečnostných rizík na školách je dôležitá prevencia

Banská Bystrica 20. januára (TASR) - Pre eliminovanie bezpečnostných rizík na školách je podľa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom krajských stredných škôl, najdôležitejšia prevencia. Župa sa na školách snaží vytvárať bezpečné prostredie a podporuje aj vytváranie školských podporných tímov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Za dôležité považuje BBSK, aby boli školy bezpečným miestom pre žiakov i pedagógov. "A to nielen z pohľadu zabezpečenia budov, ale aj z pohľadu panujúcej atmosféry, kde nemá miesto šikana a nenávistné prejavy. S riaditeľmi škôl i zamestnancami preto aktívne pracujeme, aby v školách takúto atmosféru vytvárali," vysvetlila Štepáneková. Ako dodala, cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa svedkovia či obete neboja prípady nahlásiť a zároveň vyslať jasný signál agresorom, že ich správanie nezostane bez povšimnutia.



BBSK krajské stredné školy podporuje aj vo vytváraní školských podporných tímov zahrňujúcich psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov či asistentov. Ich úlohou je aj včas podchytiť v správaní žiakov prípadné odchýlky vykazujúce známky agresivity, pomenovať ich a následne problémy riešiť so zákonnými zástupcami.



Za najdôležitejšiu v rámci eliminácie bezpečnostných rizík na školách považuje BBSK prevenciu, ktorej sa snaží venovať zvýšenú pozornosť. "Detaily ohľadom zabezpečenia jednotlivých škôl zverejňovať nebudeme, aby sa nestali vodítkom pre možných útočníkov," uviedla Štepáneková s tým, že kraj sa chce zapojiť do avizovaného bezpečnostného auditu.



Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo, že pracovná skupina pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Ten má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy i viacerých vyhrážkach, ktoré sa v uplynulom čase objavili na slovenských školách.