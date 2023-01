Pre energetickú krízu zvýšil Trenčín výšku vstupného do plavárne

Trenčín 4. januára (TASR) – Výška vstupného do trenčianskej krytej plavárne sa od začiatku roka zvýšila o desiatky percent. Dôvodom je energetická kríza. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"V súvislosti s energetickou krízou a s ňou spojenými vyššími cenami energií, ale aj pre nárast cien čistiacich prostriedkov vrátane bazénovej chémie, sme museli pristúpiť k úprave výšky vstupného na krytú plaváreň smerom nahor tak, aby mohla zostať v prevádzke," uviedla hovorkyňa.



Jednorazový vstup do plavárne sa pre Trenčanov zvýšil z troch na päť eur (o 67 %), pre mimotrenčianskych návštevníkov plavárne stúplo vstupné z piatich na osem eur. Vstupné pre deti, študentov a seniorov sa zvýšilo o 50 %, ceny permanentiek na desať a 20 vstupov pre dospelých (okrem ZŤP) sú vyššie o viac ako 110 %.



"Stále platí, že pre seniorov nad 65 rokov je vstup na krytú plaváreň (bazén i sauna) bezplatný na dve hodiny každú prvú stredu v mesiaci od 13.30 do 15.30 h. Nemení sa ani výška vstupného pre ľudí ZŤP. Deti do piatich rokov majú naďalej vstup zdarma," doplnila Ságová.