Pre epidemiologickú situáciu platí v nemocnici v Skalici zákaz návštev

Skalica 16. februára (TASR) – Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici sú zakázané až do odvolania návštevy vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Skalici.



V súvislosti s epidemiologickou situáciou FNsP upozorňuje, že príznaky chrípky by pacienti nemali podceňovať, ale chorobu vyležať v posteli. "V tomto období je najlepšou prevenciou pred chrípkou vyhýbanie sa veľkým kolektívom, ako napr. návšteve kina či divadla, dôležité je otužovanie, saunovanie, dostatok spánku a oddychu. Treba dbať aj na pravidelné umývanie rúk, používanie jednorazových vreckoviek, samozrejmosťou by mala byť aj zvýšená konzumácia vitamínov v podobe ovocia a zeleniny," pripomína nemocnica.