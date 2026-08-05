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Pre festival Lovestream vo Vajnoroch budú platiť dopravné obmedzenia
Polícia bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj na ochranu verejného majetku.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - V súvislosti s festivalom Lovestream, ktorý sa bude konať od piatka do nedele (7. - 9. 8.) na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami, ako aj bezpečnostnými opatreniami. Polícia bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj na ochranu verejného majetku. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Vodičov zároveň žiada o rešpektovanie jej pokynov i prenosných dopravných značení.
Pre tranzitnú dopravu budú v okolí podujatia platiť obojsmerné uzávery ulíc, a to každý festivalový deň od 14.00 do polnoci. Dôvodom je predpokladaný počet áut vchádzajúcich a vychádzajúcich na a z dočasných parkovacích a odstavných plôch. Týka sa to úseku cesty od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, obchádzková trasa povedie obojsmerne po Príjazdnej ulici. Rovnako tak komunikácie od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, pričom trasa obchádzky povedie obojsmerne od križovatky cesty I/61 s miestnou komunikáciou Pri mlyne cez križovatku cesty Pri mlyne s cestou III. triedy Roľnícka ulica a následne po Rybničnej ulici smer Rača.
Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom festivalu, MHD, vozidlám s povolením organizátora a vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím. Vodičom, ktorí by chceli využiť dané úseky len na prejazd, odporúča využiť alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory.
Účastníkom kultúrneho podujatia bude k dispozícií posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava do tejto mestskej časti, ktorú zabezpečí organizátor.
V súvislosti s festivalom zvolal ešte v utorok (4. 8.) starosta Vajnôr Michal Vlček koordinačné stretnutie záchranných zložiek, polície, hasičov, dotknutých inštitúcií a organizátora festivalu. Jeho prioritou ako šéfa miestnej samosprávy je, aby festival prebehol bezpečne a bez komplikácií, a to ako pre návštevníkov, tak miestnych obyvateľov. Za dôležitú označil dopravu a bezpečnosť.
„Mojím cieľom je, aby Lovestream prebehol bezpečne, profesionálne a s čo najmenším dosahom na život vo Vajnoroch. Tak ako každý rok, aj tentoraz urobíme maximum pre to, aby sme ochránili záujmy obyvateľov a zároveň zvládli jedno z najväčších podujatí na Slovensku,“ konštatuje Vlček na sociálnej sieti s tým, že počas celého festivalového víkendu budú priebežne informovať o aktuálnej situácii.
Pre tranzitnú dopravu budú v okolí podujatia platiť obojsmerné uzávery ulíc, a to každý festivalový deň od 14.00 do polnoci. Dôvodom je predpokladaný počet áut vchádzajúcich a vychádzajúcich na a z dočasných parkovacích a odstavných plôch. Týka sa to úseku cesty od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, obchádzková trasa povedie obojsmerne po Príjazdnej ulici. Rovnako tak komunikácie od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, pričom trasa obchádzky povedie obojsmerne od križovatky cesty I/61 s miestnou komunikáciou Pri mlyne cez križovatku cesty Pri mlyne s cestou III. triedy Roľnícka ulica a následne po Rybničnej ulici smer Rača.
Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom festivalu, MHD, vozidlám s povolením organizátora a vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím. Vodičom, ktorí by chceli využiť dané úseky len na prejazd, odporúča využiť alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory.
Účastníkom kultúrneho podujatia bude k dispozícií posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava do tejto mestskej časti, ktorú zabezpečí organizátor.
V súvislosti s festivalom zvolal ešte v utorok (4. 8.) starosta Vajnôr Michal Vlček koordinačné stretnutie záchranných zložiek, polície, hasičov, dotknutých inštitúcií a organizátora festivalu. Jeho prioritou ako šéfa miestnej samosprávy je, aby festival prebehol bezpečne a bez komplikácií, a to ako pre návštevníkov, tak miestnych obyvateľov. Za dôležitú označil dopravu a bezpečnosť.
„Mojím cieľom je, aby Lovestream prebehol bezpečne, profesionálne a s čo najmenším dosahom na život vo Vajnoroch. Tak ako každý rok, aj tentoraz urobíme maximum pre to, aby sme ochránili záujmy obyvateľov a zároveň zvládli jedno z najväčších podujatí na Slovensku,“ konštatuje Vlček na sociálnej sieti s tým, že počas celého festivalového víkendu budú priebežne informovať o aktuálnej situácii.