Pre festival Živé susedstvá dočasne uzavrú v Trenčíne dve ulice
Autor TASR
Trenčín 11. septembra (TASR) - V piatok (12. 9.) a v pondelok (15. 9.) uzavrú v Trenčíne dve ulice. Dôvodom je festival Živé susedstvá. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„V piatok 12. septembra bude od 13.00 do 23.00 h úplne uzavretý 60-metrový úsek Ulice 28. októbra v priestore medzi trhoviskom a detským ihriskom. V pondelok 15. septembra je treba počítať od 7.00 do 14.00 h s úplnou uzáverou cesty na Švermovej ulici medzi križovatkami s Jiráskovou a Smetanovou ulicou,“ uviedla hovorkyňa.
Festival Živé susedstvá organizuje v rámci Festivalu zvedavosti v spolupráci s miestnymi obyvateľmi Kreatívny inštitút Trenčín. Cesty sa sprejazdnia bezprostredne po ukončení podujatí.
