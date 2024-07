Pre futbalový zápas bude posilnená doprava MHD v Košiciach

Košice 21. júla (TASR) - Pri príležitosti konania sa pondelňajšieho (22. 7.) zápasu FC Košice - AS Rím bude v Košiciach posilnená doprava na linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD) v čase približne od 17.00 h do 19.00 h a po ukončení zápasu v čase od 22.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



"Električková linka 8 zabezpečí prepravu fanúšikov na trase Staničné nám. - Nám. osloboditeľov - SOŠ automobilová - Železníky, križovatka (KFA) - Barca v desať- až 20-minútovom intervale. Električková linka 9 na trase Amfiteáter - Terasa - Železníky, križovatka (Košická futbalová aréna) - Nad jazerom bude premávať v desaťminútovom intervale. Autobusová linka 15 zabezpečí prevoz fanúšikov zo sídliska Dargovských hrdinov, pričom jej spoje budú premávať v desaťminútovom intervale," uviedla Bujňáková.



Ako pokračovala, autobusová linka 51 s predĺženou trasou sídlisko Ťahanovce - Košická futbalová aréna (KFA) spolu s linkou 10 zabezpečia prevoz fanúšikov zo sídliska Ťahanovce, pričom ich spoje budú premávať v desaťminútovom intervale. Autobusová linka 34 zo sídliska KVP ku KFA a OC Optima bude premávať v desaťminútovom intervale.



"Autobusové linky 15, 16, 51 zastavujú na zastávke KFA, autobusová linka 34 zastavuje na zastávke Pri prachárni, obchodné centrá. V prípade električkových liniek je na výstup a nástup určená zastávka Železníky, križovatka. Odvoz fanúšikov MHD bude po zápase zabezpečovaný operatívne dispečerským riadením," doplnila Bujňáková.



Držiteľ platnej vstupenky na uvedený zápas bude mať podľa jej slov možnosť využiť MHD zadarmo od 16.00 h do 23.15 h na všetkých linkách a vo všetkých spojoch MHD Košice.