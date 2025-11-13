< sekcia Regióny
Pre halu vo Zvolene je vhodnou lokalitou areál na Zlatom potoku
Maňka priblížil, že výhodou lokality Bariny je síce dopravná dostupnosť, no územie je v slovenských mapách záplavových oblastí radené medzi najrizikovejšie.
Autor TASR
Zvolen 13. novembra (TASR) - Jedinou vhodnou lokalitou na výstavbu novej atletickej haly vo Zvolene je podľa primátora Vladimíra Maňku niekdajší športový areál pri bývalej II. základnej škole na Zlatom potoku. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že po vylúčení rozostavaného skeletu na Laniciach neprichádza do úvahy ani lokalita Bariny.
Maňka priblížil, že výhodou lokality Bariny je síce dopravná dostupnosť, no územie je v slovenských mapách záplavových oblastí radené medzi najrizikovejšie. Odvolávajúc sa na rokovanie s vedúcim odboru životného prostredia Okresného úradu vo Zvolene primátor uviedol, že by na výstavbu nezískali povolenie.
„Pre stavebný rozvoj Barín je potrebné zvýšiť hrádzu, ktorá by v prípade povodní dokázala zabrániť vyliatiu storočnej vody z rieky Hron. To je však otázka viac ako troch rokov a ak chceme využiť príležitosť na postavenie atletickej haly vo Zvolene, nemôžeme čakať,“ poznamenal primátor.
Keďže na výstavbu haly neodporučili projektanti využiť ani rozostavaný skelet na Laniciach, jedinou reálnou možnosťou je podľa Maňku využiť spomínaný areál na Zlatom potoku. „Tam sa vmestí aj zodpovedajúci počet parkovacích miest, umiestnených hlavne ako podzemné parkovisko, aké majú aj pod atletickou halou v Ostrave,“ poznamenal. Primátor dodal, že z troch variantov možných lokalít je to zároveň jediné miesto, kde môžu vybudovať podzemné parkovisko, ktoré je ekologickejšie ako parkovacie miesta na povrchu terénu.
Pri výstavbe novej atletickej haly sa Zvolen inšpiruje tou ostravskou. „Rozhodli sme sa projekt haly odkúpiť, pretože je to najrýchlejší spôsob, akým môžeme stihnúť trojročný limit, ktorý sme na výstavbu dostali,“ dodal s tým, že je to zároveň rozhodujúci dôvod, prečo mesto nejde cestou architektonickej súťaže.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vyčlenilo na výstavbu novej atletickej haly vo Zvolene 15 miliónov eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby. Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a Košiciach.
Maňka priblížil, že výhodou lokality Bariny je síce dopravná dostupnosť, no územie je v slovenských mapách záplavových oblastí radené medzi najrizikovejšie. Odvolávajúc sa na rokovanie s vedúcim odboru životného prostredia Okresného úradu vo Zvolene primátor uviedol, že by na výstavbu nezískali povolenie.
„Pre stavebný rozvoj Barín je potrebné zvýšiť hrádzu, ktorá by v prípade povodní dokázala zabrániť vyliatiu storočnej vody z rieky Hron. To je však otázka viac ako troch rokov a ak chceme využiť príležitosť na postavenie atletickej haly vo Zvolene, nemôžeme čakať,“ poznamenal primátor.
Keďže na výstavbu haly neodporučili projektanti využiť ani rozostavaný skelet na Laniciach, jedinou reálnou možnosťou je podľa Maňku využiť spomínaný areál na Zlatom potoku. „Tam sa vmestí aj zodpovedajúci počet parkovacích miest, umiestnených hlavne ako podzemné parkovisko, aké majú aj pod atletickou halou v Ostrave,“ poznamenal. Primátor dodal, že z troch variantov možných lokalít je to zároveň jediné miesto, kde môžu vybudovať podzemné parkovisko, ktoré je ekologickejšie ako parkovacie miesta na povrchu terénu.
Pri výstavbe novej atletickej haly sa Zvolen inšpiruje tou ostravskou. „Rozhodli sme sa projekt haly odkúpiť, pretože je to najrýchlejší spôsob, akým môžeme stihnúť trojročný limit, ktorý sme na výstavbu dostali,“ dodal s tým, že je to zároveň rozhodujúci dôvod, prečo mesto nejde cestou architektonickej súťaže.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vyčlenilo na výstavbu novej atletickej haly vo Zvolene 15 miliónov eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby. Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a Košiciach.