Pre hasičskú súťaž a festival uzavrú časť námestia v Partizánskom
Štvrtý ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa uskutoční na Námestí SNP v utorok (28. 4.).
Autor TASR
Partizánske 27. apríla (TASR) - Hasičská súťaž i festival čiastočne obmedzia dopravu na Námestí SNP v Partizánskom. Časť komunikácie námestia zostala uzavretá pre súťaž od pondelka od polnoci, pre festival ju uzavrú vo štvrtok (30. 4.). Informovala o tom radnica na webe mesta.
Štvrtý ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa uskutoční na Námestí SNP v utorok (28. 4.). Pre podujatie zostal od polnoci zatvorený úsek na námestí od kruhovej križovatky po križovatku s Ulicou R. Jašíka. Obmedzenie potrvá do utorka do 20.00 h.
Májový kultúrny festival bude vo štvrtok, uzavretá zostane rovnako časť komunikácie na námestí od kruhovej križovatky po križovatku s Ulicou R. Jašíka, a to vo štvrtok od 5.00 h do 24.00 h.
