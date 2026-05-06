Pre havarijný stav cesty spisujú v obci Hodruša-Hámre petíciu
V petícii upozorňujú na životu nebezpečný stav vozovky, na ktorej dochádza k pravidelnému poškodzovaniu motorových vozidiel a žiadajú v nej o urýchlené riešenie problému.
Autor TASR
Hodruša-Hámre 6. mája (TASR) - V Hodruši-Hámroch v okrese Žarnovica a v okolitých obciach sa v týchto dňoch ľudia podpisujú pod petíciu, ktorou chcú upozorniť na havarijný stav približne 3,5-kilometrového úseku cesty III/2520 od Kopaníc do obce Vysoká. Ide o komunikáciu, ktorú miestni využívajú ako najkratšiu spojnicu s obcami Dekýš, Vysoká a Štiavnické Bane v banskoštiavnickom okrese. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) avizuje, že po doručení petície sa ňou bude zaoberať podľa príslušného zákona.
Ako pre TASR priblížil starosta obce Hodruša-Hámre a zároveň predseda petičného výboru Jozef Uram, podpisy zbierajú vo všetkých štyroch obciach. V petícii upozorňujú na životu nebezpečný stav vozovky, na ktorej dochádza k pravidelnému poškodzovaniu motorových vozidiel a žiadajú v nej o urýchlené riešenie problému. Po jej ukončení chcú petičné hárky doručiť BBSK, ktorý je vlastníkom cesty.
Uram podotkol, že na zlý stav cesty upozorňujú dlhodobo, no doteraz neboli ich požiadavky vypočuté. Okrem výmoľov je na ceste už prepadnutý aj jeden most. Aj napriek jej zlému stavu ju však stále využívajú nielen miestni, ale aj turisti smerujúci na tajchy v okolí Štiavnických Baní. Trasou prechádza podľa Urama aj veľa cyklistov a motocyklistov či nákladné vozidlá.
Odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna uviedla, že rekonštrukcia tejto cesty v súčasnosti nie je zaradená v Registri investícií BBSK. „Akonáhle bude daná petícia doručená kraju, budeme sa ňou zaoberať podľa príslušného zákona,“ dodala v tejto súvislosti.
