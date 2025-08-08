Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre havarijný stav kanalizácie uzavrú Vajanského ulicu v Prešove

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Počas obmedzení budú účastníci cestnej premávky musieť využívať obchádzkové trasy.

Autor TASR
Prešov 8. augusta (TASR) - V Prešove bude počas víkendu uzavretá Vajanského ulica z dôvodu plánovaných prác na odstraňovaní havarijného stavu kanalizácie. O uzávere informovala samospráva na webovej stránke.

V sobotu (9. 8.) od 7.00 h dôjde k úplnému uzatvoreniu križovatky ulíc Vajanského a Rumanova. Obmedzenie bude trvať až do ukončenia prác. Predpokladajú, že havarijný stav by mohol byť odstránený v nedeľu (10. 8.).

Počas obmedzení budú účastníci cestnej premávky musieť využívať obchádzkové trasy. „Žiadame preto cestujúcu verejnosť o zvýšenú mieru obozretnosti a opatrnosti pri prejazde daným úsekom, ako aj o trpezlivosť a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom premávky,“ uviedli.
