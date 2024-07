Pre horúčavy zaviedli v Žiari nad Hronom niekoľko opatrení

Žiar nad Hronom/Banská Štiavnica 12. júla (TASR) - V súvislosti s vysokými teplotami pristúpila žiarska samospráva k viacerým opatreniam, ktoré majú pomôcť obyvateľom mesta aj jeho zamestnancom zvládnuť horúce počasie. Prednosta žiarskeho mestského úradu (MsÚ) Juraj Miškovič pre TASR priblížil, že pri hoteli v centre mesta akceptujú aktuálne vstup do fontány. Lokalita je pod kamerovým dohľadom a na ovlaženie ju využívajú najmä deti.



V meste sú tiež funkčné dve fontánky s pitnou vodou. Jedna sa nachádza v centre mesta pri letnom pavilóne, kde je počas dňa pustená aj vodná hmla, a druhá v parku Štefana Moysesa. Tam podľa prednostu zastavili aj kosenie, aby využili mikroklímu vyššej trávy.



Pre vysoké teploty polievali počas troch dní aj ulice mesta, vo štvrtok (11. 7.) ich schladila prietrž mračien. V stredu (10. 7.) tiež na miestnom kúpalisku odsúhlasili večerné kúpanie do 21.00 h.



"V parku Š. Moysesa sme odsúhlasili aj predaj zmrzliny, ktorý je mimo areálu kúpaliska, a teda nie je nutné platiť vstupné na kúpalisko," podotkol Miškovič.



S opatreniami prišli aj na mestskom úrade, zamestnancom umožnili skorší príchod do práce a skrátili aj pracovnú dobu. Prednosta dodal, že klimatizovaných je približne jedna tretina kancelárií, a tak na prácu môžu aktuálne využívať klimatizované zasadačky. Takisto podľa jeho slov aktuálne nevysielajú pracovníkov do terénu, pokiaľ sami dobrovoľne nejdú.



S kropením ulíc ochladzujú vzduch aj v neďalekej Banskej Štiavnici. Zastupujúca prednostka MsÚ Henrieta Godová uviedla, že v týchto dňoch sa kropenie uskutočňuje dva- až trikrát denne. V stredu tiež na mestskom úrade skrátili pracovnú dobu do 15.00 h namiesto 16.30 h.