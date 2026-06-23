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Pre horúčavy zaviedol Žiar nad Hronom viacero opatrení
Ovlaženie priamo v uliciach nájdu obyvatelia a návštevníci denne od 10.00 do 20.00 h najmä pri fontánach a v letnom pavilóne, kde sa môžu osviežiť pri vodnej hmle.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. júna (TASR) - V súvislosti s aktuálnymi horúčavami zaviedlo mesto Žiar nad Hronom viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť obyvateľom mesta a aj jeho zamestnancom zvládnuť horúce dni. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Ovlaženie priamo v uliciach nájdu obyvatelia a návštevníci denne od 10.00 do 20.00 h najmä pri fontánach a v letnom pavilóne, kde sa môžu osviežiť pri vodnej hmle. Do fontány pri hoteli v centre mesta je aktuálne dovolený aj vstup. K dispozícii majú aj fontány s pitnou vodou, pričom dve sa nachádzajú v centre mesta a jedna v Parku Štefana Moysesa.
Svoje brány má počas týchto dní otvorené aj žiarske plážové kúpalisko, ktoré je podľa Šovčíkovej v prípade vysokých horúčav pripravené predĺžiť pre návštevníkov otváraciu dobu. Aktuálne je otvorené do 19.00 h.
K opatreniam pristúpili aj mestské Technické služby, ktoré od pondelka (22. 6.) začali s polievaním ulíc mesta. „Realizujú ho v čase, keď teplota ovzdušia presiahne hodnotu 30 stupňov Celzia a nie je predpoveď dažďa,“ uviedla hovorkyňa. Ulice naprieč celý mestom polievajú v čase od 11.00 do 14.00 h.
V parku, na námestí aj v oddychovej zóne na Etape sa v týchto dňoch o kosenie starajú robotické kosačky. „V meste akurát dokončili tretiu kosbu a pokračujú v nej aj počas horúčav, keďže počas tohtoročného kosenia zvolili kosenie na vyšší rez. To znamená, že trávu neskracujeme úplne nakrátko, ale ponechávame ju vyššiu, aby lepšie chránila pôdu pred vysychaním, prehrievaním, a aby bol trávnik odolnejší počas horúcich dní, “ poznamenala Šovčíková.
Opatrenia sa dotkli chodu mestského úradu. Zamestnanci majú možnosť s platnosťou od 1. júla nastúpiť do práce skôr, a to už o 7.00 h. „Skrátili sme im aj pracovnú dobu s tým, že stránkové hodiny MsÚ pre verejnosť zostali zachované,“ dodala hovorkyňa.
Ovlaženie priamo v uliciach nájdu obyvatelia a návštevníci denne od 10.00 do 20.00 h najmä pri fontánach a v letnom pavilóne, kde sa môžu osviežiť pri vodnej hmle. Do fontány pri hoteli v centre mesta je aktuálne dovolený aj vstup. K dispozícii majú aj fontány s pitnou vodou, pričom dve sa nachádzajú v centre mesta a jedna v Parku Štefana Moysesa.
Svoje brány má počas týchto dní otvorené aj žiarske plážové kúpalisko, ktoré je podľa Šovčíkovej v prípade vysokých horúčav pripravené predĺžiť pre návštevníkov otváraciu dobu. Aktuálne je otvorené do 19.00 h.
K opatreniam pristúpili aj mestské Technické služby, ktoré od pondelka (22. 6.) začali s polievaním ulíc mesta. „Realizujú ho v čase, keď teplota ovzdušia presiahne hodnotu 30 stupňov Celzia a nie je predpoveď dažďa,“ uviedla hovorkyňa. Ulice naprieč celý mestom polievajú v čase od 11.00 do 14.00 h.
V parku, na námestí aj v oddychovej zóne na Etape sa v týchto dňoch o kosenie starajú robotické kosačky. „V meste akurát dokončili tretiu kosbu a pokračujú v nej aj počas horúčav, keďže počas tohtoročného kosenia zvolili kosenie na vyšší rez. To znamená, že trávu neskracujeme úplne nakrátko, ale ponechávame ju vyššiu, aby lepšie chránila pôdu pred vysychaním, prehrievaním, a aby bol trávnik odolnejší počas horúcich dní, “ poznamenala Šovčíková.
Opatrenia sa dotkli chodu mestského úradu. Zamestnanci majú možnosť s platnosťou od 1. júla nastúpiť do práce skôr, a to už o 7.00 h. „Skrátili sme im aj pracovnú dobu s tým, že stránkové hodiny MsÚ pre verejnosť zostali zachované,“ dodala hovorkyňa.