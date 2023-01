Pre husté sneženie padali stromy, jeden porušil aj elektrické vedenie

Zvolen 17. januára (TASR) – Husté sneženie v utorok vo Zvolene spôsobilo padanie stromov, jeden z nich porušil aj elektrické vedenie. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že v utorok ráno sa dážď zmenil na husté sneženie. Na ceste v smere do Sekierskej doliny spadli dva stromy, jeden z nich pri páde porušil vedenie. "Na mieste tak zasahovali aj členovia hasičského záchranného zboru a pracovníci distribučnej spoločnosti," informoval.



Dodal, že do terénu vyšli ráno dva veľké cestné sypače. Podľa neho to boli tiež dva menšie a aj niekoľko chodníkových vozidiel na posyp a odhŕňanie snehu. Hovorca spomenul, že k tejto technike zmluvnej dodávateľskej spoločnosti sa pridala i ďalšia, od mestského Strediska komunálnych služieb. Poznamenal, že v teréne boli aj stroje ďalšieho dodávateľa, ktorý má na starosti údržbu námestia a priľahlých ulíc. "Okrem techniky boli v teréne aj pracovníci, ktorí pomáhali ručne odhŕňať sneh z miest, ktoré nie je možné čistiť mechanizmami," zhrnul. Ako tvrdí, aj napriek vysokej intenzite sneženia boli najdôležitejšie mestské komunikácie prejazdné.



Výjazdy hasičov v Banskobystrickom samosprávnom kraji v súvislosti s nepriaznivým počasím stále pokračujú. V utorok od 6.00 do 13.00 h zasahovali 35-krát najmä pri odstraňovaní spadnutých stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií. TASR o tom informoval Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.