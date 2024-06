Pre inauguráciu prezidenta budú v Bratislave dopravné obmedzenia

Bratislava 11. júna (TASR) - S dopravnými obmedzeniami treba rátať v Bratislave v súvislosti so sobotňajšou (15. 6.) inauguráciou prezidenta SR. Týkať sa budú najmä Starého Mesta, Devína a diaľničného obchvatu Bratislavy D1 a D2. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Z okolia Reduty bude podľa polície od 7.00 h do približne 13.30 h cestná premávka vrátane električiek úplne vylúčená z Jesenského ulice, Mostovej ulice, Námestia Ľ. Štúra a Rázusovho nábrežia. Staromestská ulica bude od 12.30 h do asi 15.30 h obojsmerne uzavretá od Mosta SNP po Hodžovo námestie. "Zjazd bude umožnený z Mosta SNP v smere z Petržalky na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude z nábrežia v smere do Petržalky," priblížil hovorca.



Szeiff dodal, že k čiastočným obmedzeniam dôjde v čase od 16.30 h približne do 18.00 h aj na diaľničnom obchvate v úseku Letisko Milana Rastislava Štefánika po križovatku diaľnic D2/D4. Obmedzenia budú podľa aj v blízkosti hradu Devín, Bratislavského hradu, ako aj Štefánikovej mohyly.



Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície. Policajti zároveň vyzývajú cyklistov k zvýšenej ohľaduplnosti a vodičov k využitiu alternatívnych trás.



V sobotu sa v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave ujme prezidentského úradu zvolený prezident SR Peter Pellegrini. Prezidentke Zuzane Čaputovej uplynie mandát 15. júna.