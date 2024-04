Pre jarnú údržbu bude uzavretý tunel Prešov

Prešov 21. apríla (TASR) - Pre jarnú údržbu bude od utorka (23. 4.) do nedele (28. 4.) uzatváraný tunel Prešov. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti. Počas týždňa tunel uzatvoria na noc, od piatka (26. 4.) bude uzávera trvať do nedeľného popoludnia.



Tunel uzavrú v utorok od 20.00 h do stredy (24. 4.) do 6.00 h, v stredu od 20.00 h do štvrtka (25. 4.) do 6.00 h, vo štvrtok od 20.00 h do piatka do 6.00 h a od piatka od 22.00 h do nedele do 16.00 h.



Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.